İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında HÜDA PAR ve Hizbullah sorusuna yanıt

Yayınlanma: 30.04.2023 - 09:25

Güncelleme: 30.04.2023 - 09:34

Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı olarak anılan HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alması tartışmalara yol açtı. HÜDA PAR'ın yönetim kademesinde görev alan birçok ismin geçmişte terör örgütü Hizbullah yöneticisi olma suçundan mahkûm olması dikkat çekiyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah davasında avukatlık yaptığı biliniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TV100 canlı yayınında, HÜDA PAR ve Hizbullah ilişkisiyle ilgili bir soruya yanıt verdi. Soylu, “HÜDA PAR’da Hizbullah da dahil benim dönemim içerisinde biz bunlarla ilgili bir tek adım görmedim. HÜDA PAR'ın bir terör örgütüyle ilişkisini belirtebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu görmedim. Tespit etmedim, tespit edersem yaparım zaten. Bir siyasi partinin terör eylemini gördünüz mü? Ya bırakın Allah'ını severseniz böyle tartışmaları. PKK'ya meşruiyet sağlamak için birilerinin ortaya çıkardığı şeyler” diye konuştu.

Soylu'nun söz konusu sözleri Konca Kuriş ve Gaffar Okkan'ın öldürülmesini bir kez daha akıllara getirdi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001’de uğradığı silahlı saldırıda korumalarıyla birlikte öldürülmüştü. Suikast sonrası çok sayıda Hizbullah üyesi yargılanmıştı. Yargılanan isimler son yıllarda serbest kalmıştı. Okkan, Hizbullah’a operasyonlar ve örgütün ağını ifşa etmesiyle adını duyurmuştu.

Kuriş 1998 yılında, Hizbullah tarafından kaçırılmış ve Konya’da bir evde 38 gün işkence edildikten sonra öldürülmüştü. İslamcı feminist yazar, kaybolduktan 555 gün sonra evin temeline gömülmüş halde bulunmuştu.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA HÜDA PAR ÇATLAĞI

AKP’nin, Yapıcıoğlu’ndan seçimlere kadar "Türklük, anayasanın ilk dört maddesi" gibi Türk halkının "sinir uçlarına dokunan yorum ve değerlendirmeler yapmaması ve basına demeç vermemesinin istendiği" ileri sürülmüştü.

Son olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı bir canlı yayında, "HÜDA PAR'ın birtakım düşüncelerine katılmıyorum. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım. Türk Bayrağına yeni isimler aramak doğru değil" demişti.