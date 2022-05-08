İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’den bu yana göçmen önergelerini yanıtlamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın vatandaşlık hakkı elde eden sığınmacıların sayısını öğrenmeye yönelik soru önergelerini yanıtlamadığı ortaya çıktı.
Sığınmacılara yönelik tartışmayla birlikte Türk vatandaşı olan yabancılar da tartışılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalsa da 2018’den bu yana milletvekillerinin sorularını yanıtsız bıraktığı ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ekim 2018’de, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile vatandaşlık hakkı elde eden sığınmacıların sayısını ve bu kişilerin adli olaylara karışma oranlarını sordu ancak hiçbir sorusuna yanıt alamadı. Soylu, 15 gün içinde yanıtlandırılması gereken önergeye 15 ay sonra, Ocak 2020’de, tek cümlelik yanıt verdi ve vatandaşlık işlemlerinin yönetmeliğe göre yapıldığını belirtmekle yetindi.
İKİNCİ KEZ SORDU
Bunun üzerine Karabat, bu durumun Meclis’in itibarını zedelediğini kaydederek, yeni önerge ile sorularını yineledi. Ancak Soylu, bu kez önergeye hiç yanıt vermedi. Karabat, 21 Nisan’da ise yeni bir önergeyi Meclis Başkanlığı’na sundu. Karabat, önergede, “2012’den bu yana Türkiye’ye gelen düzenli ya da düzensiz göçmen, mülteci ya da misafir statüsündeki bireylerden kaç kişiye vatandaşlık verildi” sorusunu yöneltti. Karabat, Türkiye’de doğum nedeniyle vatandaş olanların da sayısını sordu. Ancak Soylu, henüz önergeyi yanıtlamadı.
"TARİHE NOT DÜŞTÜM"
Doğum yoluyla vatandaşlık kazananlara işaret eden Karabat, “Suriye savaşı 10 yıldır devam ediyor. 10 yılda ülkemizde doğan yabancıların tamamına vatandaşlık verilmesi nüfus yapımıza doğrudan müdahale anlamına gelir. T.C. vatandaşlığını satışa çıkaran anlayış, bu yolla kaç yabancıya vatandaşlık verdi, hepimizin bilmeye hakkı var” dedi. Adli olaylara da değinen Karabat, “Özellikle uyuşturucu ve kaçakçılık gibi operasyonlarda sonradan vatandaşlık kazanan kişilerin dikkat çekici biçimde arttığını görüyoruz. Bu konuda AKP hükümetinden şeffaflık beklemek saflık olur ama yine de sonradan ‘kandırıldık’ demesinler diye sorularımı tarihe not düşüyoruz” ifadelerini kullandı.
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