İçişleri Bakanı Yerlikaya batan geminin 'son görüntüsünü' paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle batan geminin son görüntüsünü paylaştı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, batan "Kafkametler" adlı geminin son görüntüsünü paylaştı.
Yerlikaya, "Rusya Temryuk Limanı’ndan aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa’ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır" dedi.
SON GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI
Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicinin cansız bedenine ulaşıldığını duyuran Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795 personel ile devam ediyor. Geminin son görüntüsü ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı" dedi.
Rusya Temryuk Limanından aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa’ya getirmek üzere sefere çıkan KAFKAMETLER gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023
Gemide bulunan 12… pic.twitter.com/Dvxhtb2Vcs
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Banka şubelerine kilit!
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama