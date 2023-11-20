İçişleri Bakanı Yerlikaya batan geminin 'son görüntüsünü' paylaştı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 15:32

Güncelleme: 20.11.2023 - 15:32

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, batan "Kafkametler" adlı geminin son görüntüsünü paylaştı.

Yerlikaya, "Rusya Temryuk Limanı’ndan aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa’ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır" dedi.

SON GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicinin cansız bedenine ulaşıldığını duyuran Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795 personel ile devam ediyor. Geminin son görüntüsü ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı" dedi.