İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin sorusuna 'sus' işareti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecinin 'Narin' sorusuna 'sus' işareti yaparak karşılık verdi.
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in soruşturması sürüyor. Aile üyeleri gözaltına alınan Narin'in kim tarafından öldürüldüğü henüz açıklanmazken gözler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çevrildi.
Now Tv muhabiri bir etkinlikte Ali Yerlikaya'ya Narin hakkında soru sormak istedi ancak Yerlikaya eliyle 'sus' işareti yaparak muhabirin soru sormasına izin vermedi.
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