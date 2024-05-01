"İçişleri Bakanı'nın o görevde durmaması lazım"

Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:49

Güncelleme: 01.05.2024 - 15:49

İzmir’de partisinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü sonrası değerlendirmelerde bulunan CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki gösterdi.

Bakan şunları söyledi:

“Bir defa İçişleri Bakanı'nın görevi, yani mevcut iktidarın görevi; öncelikle orada özgürce insanların gösteri ve toplantı yapma hakkını sağlayabilmektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bunu beceremiyorsa İçişleri Bakanı'nın bir dakika o görevde durmaması lazım. Yani biz bu kadar büyük bir ülkede Taksim gibi bir meydanı Anayasa Mahkemesi'nin 2023 yılında verdiği karara rağmen, Anayasa’da toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyen hüküm olmasına rağmen, yine toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunda bununla ilgili hüküm olmasına rağmen, işçiler için sembolik bir yer olan, hem kültürel değeri olan hem 1 Mayıs 1977 katliamı sebebiyle hatırası olan bir yerde girmesini engellemeye çalışmak iktidarın orayı kendi sancağı olarak görmek, egemenlik alanı olarak görmek, halkı oraya sokmamak asıl niyet bu."

"GEZİ'DEN SONRA TAKSİM ONLAR İÇİN SEMBOL HALİNE GELDİ"

Bakan, CHP olarak Taksim’de güvenliğ sağlayabileceklerini söylemelerine karşın çağrılarının dikkate alınmadığını belirtti. Bakan, “Emniyetin, jandarmanın, devletin güvenlik güçlerinin teknik yetenekleri çok yüksek artık. Yani oraya insanlar silahla girmeyecekler. Daha önce 1 Mayıs 1977'de olduğu gibi işte panzerler halkın üzerine sürülmeyecekse, otellerden halka ateş edilmeyecekse böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Geçmişte de olmadı zaten. Dolayısıyla Gezi'den sonra Taksim onlar için bir sembol haline geldi" diye konuştu.

"1 MAYIS'I HAKKIYLA KUTLAYACAĞIZ"

"İlk seçimde kısmet olur da ben İçişleri Bakanı olursam orada bayram gibi bayram yapacak işçiler" diyen Bakan, şunları kaydetti:

"Davulla, zurnayla, Taksim’ halka açacağız. Gerçekten 1 Mayıs'ı hakkıyla kutlayacağız. Sadece Taksim'de değil Türkiye'nin her yerinde güvenlik çemberinin içinde insanlar bayram kutluyor. Bayram böyle kutlanmaz. Bayram özgürce, insanlar nefes alarak bütün yollar, bütün bulvarlar, bütün caddeler kapanmış. Daha hala güvenliğini sağlayamadığını söylüyorlar. Taksim'de bombacıyı 20 dakikada bulan emniyet, terör örgütlerinin buraya çağrı yaptığını öğreniyor ama onu engelleyemiyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Ben genel başkan yardımcısı olarak ve parti sözcümüz olarak ikimiz bugün İzmir'e geldik. Tüm Türkiye'nin neresinde 1 Mayıs kutlanıyorsa o alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri var. Genel Başkanımız İstanbul'da, genel başkan yardımcılarımız alanlarda işçilerin yanındayız. Onlarla kutlayacağız.