İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hutbe tartışmasına inceleme!
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, iddialara göre, cuma namazı hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamına, ilçe kaymakamı tepki gösterdi.
Tartışmaya dönüşen olayda imam kaymakamdan şikayetçi oldu. Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır.
Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- 'Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız...'
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'
- 'Metin Komiser'in Yargı'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- Birçok ilin milli eğitim müdürü görevden alındı!
- Motorine büyük zam pompaya yansıdı