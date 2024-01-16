Son dakika... Özgür Özel'den şehitlere ilişkin açıklama: 'Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak değil, kanı akmayacak!'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:46

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle;

"Daha 20 gün önce üst üste aldığımız şehit haberlerinden acısı yüreklerimizi yakarken bu sefer aynı üs bölgesinden bu kez 9 vatan evladımızın şehitlik haberini aldık. Bizler evlerimizde rahat uyuyalım şanlı bayrağımız dalgalansın diye hayatlarından feragat ettiler. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

ŞEHİT HABERLERİ

Son 3 ayda koordinatı, rakımı belli aynı olan üs bölgemizden 19 mehmetçiğimizi kaybettik. Her şehit haberinden sonra aynı ezberi tekrar etmeye bizi de peşlerinden gitmeye ve hesap sormamaya davet ettiler. Ekonomi kötü yönetiliyorsa, dış politika kötü yönetiliyorsa eleştirirsiniz, içişlerinde zafiyat vardır eleştirirsiniz. Ama şehit haberleri gelir tartışmayın derler, evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler. Siz konuşmayın derler. Biz konuşacağız ki evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak değil, kanı akmayacak. Biz buna itiraz ediyoruz.

Bu kararları kim aldı? Niye inat ediliyor? Sorularımıza yanıt vereceksiniz, eksik varsa gidereceksiniz dedik. Dediler ki 'Biz bilgi vermeye gelmeyiz.' Sorumluluğunuzu sizinle paylaşmayız, sorumlularla aynı A-4'te buluşmayız dedik. Onlar için terörü kınamanın bir kıymeti yok, yanlarında durmanızın bir kıymeti var.

"BUGÜN MECLİS'E CHP'NİN BİLDİRGESİNİ SUNUYORUZ"

Bugün Meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış yine bütün partilere yollamış. İmzalayanlar var. Bu kez CHP imzalamadı, Saadet imzalamadı, Gelecek imzalamadı, bu kez DEVA imzalamadı, bu kez Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK’den imzalamıştı, grup başkanvekilleriyle imzaladık. Bugün Meclis Başkanlığına CHP’nin bildirgesini sunuyoruz.

Saadet, Gelecek, Demokrat Parti, DEVA kendi bildirgelerini sunuyorlar. AK Parti, MHP ve İYİ Parti de bir başka bildirgeyi sunuyorlar. Hepsi okunsun, hepsi oylansın. Kim kimin yanında, nerede duruyor hepsi belli olsun.

İYİ PARTİ'YE AKP VE MHP'DEN AYRILMA ÇAĞRISI

Bir tek şey söylerim, üyelerinin iyi niyetine, vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine sahada hepimizin şahit olduğu, geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz, AKP’nin MHP’nin yanlış politikalarına onurla itiraz eden İYİ Parti’nin de bu sorumlu AKP’den ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz, aksi durum hepimizi çok üzüyor.

Biz kendimizi biliyor muyuz, biz Atatürk'ün partisi olduğumuzu, milliyetçi olduğumuzu biliyor muyuz, biz kendimize güveniyoruz kim ne yaparsa yapsın.

Sen durduğun yerde dur, Atatürk'ün peşinde dur zaman yine seni haklı çıkaracak. Tayyip beyin peşine takılmadık hata mı yaptık. Yine biz başaracağız.

AK Parti devletin genleriyle oynadılar. Şimdi devletin başı, bulunduğu makam öyle ve yürütmenin başı, bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış kime açmamış onunla ilgili tartışma yürüyor.

Siz iktidar olarak verilen sorumluluğunu yerine getirirseniz, biz gereğini yaparız. Ama biz bilgi ver dediğimizde, kim oluyor derseniz, bizim taleplerimizi ötekileştirirseniz, bazı liderleri arayıp bazı liderleri aramazsanız, siz her şey olmuşsunuzdur ama devlet adamı olamamışsınızdır. Bazı telefonların gelmemesi gelmesinden daha kötüdür. Gelmemesinden gurur duyuyorum.

Bütün oy veren seçmenlere saygı duyarak telefon ediyor, geleceği tahayyül etmek için telefon ediyor. Onun gelecekle ilgili tasarrufunda olmamak CHP için bir onurdur."

AYRINTILAR GELİYOR...