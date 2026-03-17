İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı

17.03.2026 21:46:00
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağlayan Adliyesi'nde yürütülen ve CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonla, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve akabinde tutuklama kararı çıkan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı.

 

