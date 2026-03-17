İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağlayan Adliyesi'nde yürütülen ve CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonla, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve akabinde tutuklama kararı çıkan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı.

AYDIN İLİ KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI ÖMER GÜNEL'İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI pic.twitter.com/qtOivwzg1a — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 17, 2026