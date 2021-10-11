İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!

11 Ekim 2021 Pazartesi, 08:13

İçişleri Bakanlığı, "Tüm Türkiye'de, tüm acil durumlarda, tek numara" olarak 112'ye geçildiğini duyurdu. Orman yangını, ambulans, itfaiye, sahil güvenlik, arama kurtarma, polis, jandarma; hepsine artık; 112 ile ulaşılabilecek.

Konuyla ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Türkiye'de, tüm acil durumlarda, tek numara 112"