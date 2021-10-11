İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
İçişleri Bakanlığı tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, "Tüm Türkiye'de, tüm acil durumlarda, tek numara" olarak 112'ye geçildiğini duyurdu. Orman yangını, ambulans, itfaiye, sahil güvenlik, arama kurtarma, polis, jandarma; hepsine artık; 112 ile ulaşılabilecek.
Konuyla ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tüm Türkiye'de, tüm acil durumlarda, tek numara 112"
??— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 10, 2021
TÜM TÜRKİYE'DE
TÜM ACİL DURUMLARDA
TEK NUMARA
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