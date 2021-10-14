İçişleri Bakanlığı el koymuştu: İBB Meclisi'nde eski dönemdeki yolsuzluk dosyaları tartışması

14 Ekim 2021 Perşembe, 09:21

İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantısının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Gündem konularından biri de yeni İBB yönetiminin AKP dönemine ilişkin başlattığı ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin el koyduğu yolsuzluk dosyalarının akıbetini öğrenmek için CHP'li meclis üyelerinin verdiği soru önergeleri oldu. Verilen önergeler, AKP ve CHP grupları arasında sert tartışmalara yol açtı.

CHP Grubu'nun ilk soru önergesi, 2015-2019 döneminde AKP'li İBB yönetiminin çeşitli dernek ve vakıflara kiraladığı ve tahsis ettiği taşınmazlar nedeniyle oluşan kamu zararına ilişkin soruşturmanın son durumu ile ilgili oldu.

İkinci soru önergesi ise İBB iştiraki Metro AŞ'nin 2012'de satın aldığı Skorsky helikopter ile ilgiliydi.

Üçüncü soru önergesi de İBB şirketi Medya AŞ'ye ihale edilen web sitesi ve organizasyonu ile ilgili işlerin sözleşmeye aykırı olduğu ve 15 milyon 458 bin lira tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığına ilişkin suç duyurusunun sonucuna ilişkindi.

CHP, verdiği bir diğer önerge ile de 2011-2018 yılları arasında İBB'nin 2 milyar 200 milyon lira ödeyerek kiraladığı 827 aracın Cumhurbaşkanlığı, AKP Genel Merkezi, AKP İl Başkanlığı, Okçular Vakfı ve TÜGVA’nın da aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlara verildiğine ilişkin soruşturmanın durumunu sordu.

AKP'Lİ TÜRKYILMAZ: “MÜSAADE ETMİYECEĞİZ”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, verilen soru önergeleriyle ilgili olarak, “İlginç bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li meclis üyeleri iktidarda oldukları İBB Başkanlığı'na soru soruyor. CHP'li bir meclis üyesi, T3 Vakfı hakkında iddia ve iftiralarını nedeniyle tazminata mahkûm oldu. Bu kurumlar, vakıflar, dernekler Türkiye’de milli ve manevi değerlerin ihyası için çalışan, gözbebeğimiz vakıf ve derneklerdir. Burada sorularla siyasi bir algı ile bu kurumların itibarının zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“O MECLİS ÜYESİ BENİM, SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da T3 Vakfı ile ilgili davadaki meclis üyesinin kendisi olduğunu belirtti. Balyalı, “Söylediklerimin arkasındayım, mahkeme böyle takdir etmiş. Bu mahkeme kararını kabul etmiyorum. Kararı temyiz edeceğiz. Bu davanın siyasi bir dava olduğu kanaatindeyim. Bugün bu görüşüm pekişti. Konunun tarafları açıklama yapmadan AK Parti grup sözcüsünün Belediye Meclisi'ne yangından mal kaçırır gibi gidip bulduğu bir mahkeme evrakını gelip burada bu şekilde söylemesi, davanın siyasi olduğu duygusunu bende pekiştirdi” diye konuştu.

AKP'Lİ TÜRKYILMAZ: “CEVAPLARI BURADA KÜRSÜDEN OKUYUN”

“Bunlar soru önergesi değil iddianame” diyen AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “Arkadaşlarımız kendilerini savcı yerine de koyuyorlar. Bu sorulara bugün, mümkünse yarın cevap verilsin. Hatta cevapları burada kürsüden okuyun. Yetmez. Sonra o bilgi belgelerle Çağlayan'a gidip suç duyurusunda bulunmazsanız onursuzsunuz. Burada meclis üyelerinin bilgi edinme yöntemi olan soru önergesini, kişileri, kurumları itibarsızlaştırmak için kullanmaya devam etmenize asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

TARIK BALYALI: “MURAT BEY’İN ÜSLUBU BU DEĞİL”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Murat Türkyılmaz'ın sözlerine tepki göstererek, “Murat Bey’in üslubu bu değil, kişisel olarak da kendisini tanırım, böyle bir üslubu yoktur. Demek ki bu söylediğimiz, sorduğumuz önergelerden o kadar korktular, kendilerini o kadar rahatsız etti ki tutamadı kendisini ve ağzından istemeden böyle bir kötü laf çıktı. Eğer kendisi bir dil sürçmesi, bir öfke anında bunu söyleyip CHP Grubu'ndan özür dilemiyorsa biz CHP Grubu olarak hepsini aynen iade etmek zorunda kalırız kendisine. Önergeleri beğenmiyor olabilirler, eleştirebilirler. Ama insanlara ‘onursuz’ demek Murat Bey’in hakkı ve haddi değildir" diye konuştu.