İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:28

Güncelleme: 21.06.2024 - 15:28

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ‘gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi’ istendi.