İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ‘gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi’ istendi.
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