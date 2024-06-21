İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:28
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ‘gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi’ istendi.


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