Almanya'da en çok vatandaşlık alan yabancı uyruklular: Suriyeliler, Türkleri geçti!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 13:55

Güncelleme: 21.06.2024 - 13:59

Alman basını BILD, yurtdışından giderek daha fazla insanın Alman vatandaşlığına geçerek, Alman pasaportu almaya çalıştığını ve bu konuda ülkede Suriyeli göçmenlerin açık ara en büyük grup olduğunu yazdı.

Suriyeli göçmenlerin sayısındaki bu artışın, 2014-2016 yılları arasında vatandaşlığa kabul için gerekli şartları yerine getiren Suriye vatandaşlarının o dönemde Almanya'ya giriş yapmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Hamburg'da 2023 yılında 7 bin 538 yabancının vatandaşlığa kabul edildiği ve bu sayının bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 20 arttığı bildirildi.

Almanya'da daha önce vatandaşlığa geçiş için genellikle sekiz yıllık bir bekleme süresi gerekiyordu, ancak vatandaşlık yasasının modernizasyonu bu süreyi sadece beş yıla indirdi.

EYALETLERE GÖRE ALMAN VATANDAŞLIĞINA KABUL EDİLENLERİN SAYISI: