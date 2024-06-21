Almanya'da en çok vatandaşlık alan yabancı uyruklular: Suriyeliler, Türkleri geçti!
Alman basını BILD, yurtdışından giderek daha fazla insanın 2023 yılında Alman vatandaşlığına geçtiğini, bu konuda Suriyeli göçmenlerin açık ara en büyük grup olduğunu yazdı.
Alman basını BILD, yurtdışından giderek daha fazla insanın Alman vatandaşlığına geçerek, Alman pasaportu almaya çalıştığını ve bu konuda ülkede Suriyeli göçmenlerin açık ara en büyük grup olduğunu yazdı.
Suriyeli göçmenlerin sayısındaki bu artışın, 2014-2016 yılları arasında vatandaşlığa kabul için gerekli şartları yerine getiren Suriye vatandaşlarının o dönemde Almanya'ya giriş yapmasından kaynaklandığı kaydedildi.
Hamburg'da 2023 yılında 7 bin 538 yabancının vatandaşlığa kabul edildiği ve bu sayının bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 20 arttığı bildirildi.
Almanya'da daha önce vatandaşlığa geçiş için genellikle sekiz yıllık bir bekleme süresi gerekiyordu, ancak vatandaşlık yasasının modernizasyonu bu süreyi sadece beş yıla indirdi.
EYALETLERE GÖRE ALMAN VATANDAŞLIĞINA KABUL EDİLENLERİN SAYISI:
- Kuzey Ren-Vestfalya: Vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısı 2022'de 40 bin 824 iken geçen yıl 51 bin 187'ye yükselerek yüzde 25,4'lük bir artış gösterdi. Suriyeliler 2022'de 14 bin 081 ve 2023'te 22 bin 720 vatandaşlığa kabul ile listenin başında yer aldı. Vatandaşlığa kabul edilen Iraklıların sayısı bu dönemde 2 bin 460'tan 4 bin 12'ye yükseldi ve 2023'te ikinci sırada yer aldı.
- Bavyera: 2023 yılında 36 bin 103 kişinin vatandaşlığa kabul edildiği belirtildi (2022 yılına göre yüzde 27,4'lük artış). Suriyeliler 10 bin 325 yeni vatandaşla (2022'ye göre yüzde 28,6'lık artış) ilk sırada yer alırken, onları 2 bin 670 kişiyle Romenler (2022'ye göre yüzde 7,4'lük artış), 2 bin 318 kişiyle Iraklılar (2022'ye göre yüzde 6,4'lük artış) ve bin 756 kişiyle Türkler (2022'ye göre yüzde 4,7'lik artış) takip etti.
- Aşağı Saksonya: 2023 yılında 16 bin 868 kişi vatandaşlığa kabul edildi (2022'ye göre yüzde 25,5'lik artış). Suriyelilerin sayısı 5 bin 38'den 7 bin 615'e, Afganların sayısı 275'ten 475'e yükselirken, Türklerin sayısı bin 88'den 776'ya düştü.
- Hessen: 2023 yılında 15 bin 100 kişi vatandaşlığa kabul edildi (2022'ye göre yüzde 4,1'lik artış). Haziran 2024 itibariyle bu rakam 8 bin 600'e yükseldi. 2 bin 795'ten 4 bin 45'e yükselen Suriyeliler listenin başında yer alırken, onları Türkler (bin 150'den kişiden bin 15'e düşüş) ve Rumenler (785 kişiden 815'e artış) takip etti.
- Saksonya: 2023 yılında 2 bin 605 kişi vatandaşlığa kabul edildi (2022'ye göre yüzde 14,5'lik artış). Bu kişilerin çoğu Suriye'den (1221) gelirken, onları Afganistan (73) ve Irak (111) takip etti.
- Saksonya-Anhalt: 2023 yılında 2 bin 95 kişi vatandaşlığa kabul edildi (2022'ye göre yüzde 42,3'lük artış). Suriyeliler 852'den 1405'e çıkarak her iki yılda da ilk sırada yer aldı.
- Baden-Württemberg: 2023 yılında 22 bin 745 kişi vatandaşlığa kabul edildi (2022'ye göre yüzde 0,5'lik düşüş).
- Schleswig-Holstein: 2023 yılında 6 bin 914 kişi vatandaşlığa kabul edildi (yüzde 32,9'luk artış). Vatandaşlığa kabul edilen Suriyelilerin sayısı yüzde 42,3'lük artışla 3 bin 651'e yükseldi ve eyaletteki tüm vatandaşlığa kabullerin yüzde 52,8'ini oluşturdu.
- Bremen: Hansa kentinde vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısı 2019'da bin 545 iken 2023'te 3 bin 781'e yükseldi. En büyük yeni vatandaş grupları Suriyeliler (2213), İranlılar (209), Afganlar (187), Iraklılar (161) ve Türkler (146) oldu.
- Mecklenburg-Batı Pomeranya: 2023 yılında vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısı bin 680'den bin 625'e hafif bir düşüş gösterirken, vatandaşlığa kabul edilen Suriyelilerin sayısı bin 70'ten bin 30'a geriledi.
- Thüringen: 2023 yılında bin 605 kişi vatandaşlığa kabul edildi (2022'ye göre yüzde 18'lik artış). Suriyeliler her iki yılda da ilk üç sırada yer alırken, onları Iraklılar (95) ve Ukraynalılar (90) takip etti.
- Berlin ve Brandenburg: 2023 yılında Berlin'de %1,9'luk bir artışla (artı 166 kişi) 9 bin 41 kişi vatandaşlığa kabul edildi. Brandenburg'da ise 2 bin 488 kişi Alman vatandaşlığına kabul edildi ve bu sayı 2022 yılına kıyasla iki katına çıktı (2022'ye göre bin 291 kişi, %107,9'luk artış). Suriyeliler, Berlin'de 2 bin 468 kişi (2022'ye göre %27,3lük artış) ve Brandenburg'da bin 178 kişi (2022'ye göre %47,3'lük artış) ile en büyük yeni vatandaş grubu olmuştur.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Hastalığı belli oldu
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Guti'den Arda Güler açıklaması!
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı