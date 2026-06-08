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İçişleri Bakanlığı'ndan 6 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı: Sel ve su baskını tehlikesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 6 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı: Sel ve su baskını tehlikesi!

8.06.2026 15:34:00
Güncellenme:
AA
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İçişleri Bakanlığı'ndan 6 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı: Sel ve su baskını tehlikesi!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda 6 il için "sarı" kodlu acil meteorolojik uyarıda bulundu. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olması istendi.
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İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Isparta ve Burdur çevreleri Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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