İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, yurdun güneydoğusu ile doğusunda hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak , Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle sürücülerin ve tarımla uğraşan vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini önerdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI

İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde bugün ve yarın etkili olacak sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Mart 2026 Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın; pazar günü akşam saatlerinden itibaren Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.