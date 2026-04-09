İçişleri Bakanlığı'ndan 'tedbirli olun' uyarısı: Bazı illerde sel ve su baskını riski var

9.04.2026 15:17:00
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın bazı illerde beklenen kuvvetli sağanak ile kar yağışları nedeniyle sel, su baskını, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler paylaşılarak, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, bu illerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı öngörüldüğü aktarıldı.

YARIN İÇİN DE UYARI YAPILDI

Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği ifade edilen açıklamada, Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli karla karışık yağmur ile kar, yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın ayrıca Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörüldüğüne işaret edildi.

"ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ"

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji açıkladı: 9 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; sabah saatleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 20 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 7 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.