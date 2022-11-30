İçişleri Bakanlığı sözlü sınavla 50 stajyer kontrolör alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 50 personel alacak. Adayların 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(9) puan türünden en az 70 ve üzeri puan alması şart olacak.
İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 50 personel alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 16-20 Ocak tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.
Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
KPSS'DEN 70 PUAN VE ÜZERİ ŞART
Ayrıca adayların 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(9) puan türünden en az 70 ve üzeri puan alması gerekiyor.
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.
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