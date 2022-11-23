FIFA futbolcuları engellemişti: Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den futbolculara destek

23 Kasım 2022 Çarşamba, 19:10

FIFA'nın çok tartışılan "One Love" kararına bir destek de Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den geldi.

Alman bakan ülkesinin Dünya Kupası'nda Japonya ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip ederken koluna "One Love" pazubendini taktı.

Faeser'in karşılaşmayı FIFA Başkanı Giovanni Infantino ile beraber izlediği sırada futbolculara destek olması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Dünya Kupası öncesi Almanya'nın da dahil olduğu bazı ülkeler LGBTİ+ haklarına destek olmak amacıyla kaptanların "One Love" pazubendini takacağını açıklamış ancak FIFA bunu kabul etmeyip, bandı takan futbolcuların sarı kart ile cezalandırılacağını duyurmuştu.