İçişleri Bakanlığı’ndan bayram dönüşü yollarda olan yurttaşlara SMS’li uyarı
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren yurttaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüleri ve yolcuları uyardı.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili yarın sona erecek olmasıyla birlikte, tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu da başladı.
Bu yıl Kurban Bayramı trafik tedbirlerini 7-18 tarihleri arasında alan İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma trafik birimleri, dönüş trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karayollarında önlemlerini artırdı.
BAKAN SOYLU UYARDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bayram dönüşü artan trafiğe dikkat çekerek, “Lütfen dönüş yolunda trafik kurallarına uyalım” mesajı paylaştı. Ayrıca içişleri Bakanlığı, tüm GSM operatörlerinden sürücü ve yolculara uyarı mesajı da gönderdi. Mesajda; “Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar” denildi.
Video Haberler
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Menzilci Tuncer'in 15 Temmuz 'analiz'i
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi