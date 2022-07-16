İçişleri Bakanlığı’ndan bayram dönüşü yollarda olan yurttaşlara SMS’li uyarı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:22

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili yarın sona erecek olmasıyla birlikte, tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu da başladı.

Bu yıl Kurban Bayramı trafik tedbirlerini 7-18 tarihleri arasında alan İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma trafik birimleri, dönüş trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karayollarında önlemlerini artırdı.

BAKAN SOYLU UYARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bayram dönüşü artan trafiğe dikkat çekerek, “Lütfen dönüş yolunda trafik kurallarına uyalım” mesajı paylaştı. Ayrıca içişleri Bakanlığı, tüm GSM operatörlerinden sürücü ve yolculara uyarı mesajı da gönderdi. Mesajda; “Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar” denildi.