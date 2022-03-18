İçişleri Bakanlığı'ndan Lütfü Savaş hamlesi gecikmedi!
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında bugün Hatay Valiliğince suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Hatay elden gidiyor' açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çataklı, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz"
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 17, 2022
Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir. +
Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır?— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 17, 2022
Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz??
LÜTFÜ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli. Hatay’daki doğumların yüzde 75’ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3’ü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor. Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar” demişti.
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