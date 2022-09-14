İçişleri Bakanlığı'ndan rapor: Yeni hükümet sistemine ayak uyduramadı
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte yaşanan uyum sorunlarını raporlaştırdı.
Türkiye, 2018’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet raporlarında da sistem değişikliğinin yaşandığı yıldan bu yana, yeni sisteme uyum nedeniyle yaşanan sıkıntılara yer verildi.
Bakanlığın 2018 raporunun “zayıflıklar” bölümünde, “bürokratik bir yapıya sahip olunmasının zayıflık olduğu” belirtildi. Raporda, “Yeni hükümet sisteminin getirdiği yenilikler ışığında sunulan hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanması önceliklerimiz arasında olacaktır” denildi. Buna karşın bakanlığın 2019 raporunda da kurumun geleneksel yapısının eleştirildiği ve bu durumun “zaman zaman esneklik ve dinamizmi yavaşlattığı” kaydedildi. Raporda “yeniliklere ve değişime karşı dirençle karşılaşıldığı” aktarıldı. Ancak bakanlığın son iki yılda yayımlanan raporlarında da aynı tespitler yer almaya devam etti.
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