İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: '7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak" dedi.

DHA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 23:03
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: '7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı'
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Bakan Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kaydetti.


Süleyman Soylu öğretmen Soruşturma

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