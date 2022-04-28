Son Dakika: Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e 'Mansur Yavaş' çağrısı

28 Nisan 2022 Perşembe, 13:47

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet TV'de, Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin sorularını yanıtladı.

Özdağ'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

SIĞINMACI AÇIKLAMASI

"İktidara geldiğimizde Suriye'ye belirli şeyler önereceğiz. Suriyelilerin hızla kendi ülkelerine geri dönüşleri için süreci başlatacağız. Afganların Türkiye'de hiçbir hukuki statüsü yok. Yani kaçaklar. Bu nedenle sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Sınırlarımız yol geçen hanı... Terörizm otobanına dönmüş durumda. Suriyeliler gidince enflasyon ve kiralar da hemen düşecek.

"FEMİNST GRUPLARA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Feminist gruplara çağrıda bulunuyorum. Gelsinler, partimize destekte bulunsunlar.

OSMAN KAVALA VE DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Osman Kavala benim rakibimdir. Geçmişte de kendisiyle sert tartışmalarımız oldu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Adil yargılanmayı hak ediyor. Biz bu kararın adil olmadığını düşünüyoruz. Bu karar üst mahkemeden dönecektir. Bir hakim 'delil yok' derken, diğer iki hakim nasıl böyle bir karar verdi? HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Gezi'de darbeyi gördüm' diyerek gençlerin kafasında jop kırılmasına neden olmuştur. Bize HDP'den oy vereceğiz diyenler var. Kendilerinden ciddi derecede oy alacağımızı düşünüyorum.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Mevcut iki ittifak var. Bu iki ittifakın da içinde olmayız. Muhalefete Mansur Yavaş'ı aday gösterin dedik. Çünkü Mansur Yavaş'ın arkasında büyük bir halk desteği var. Biz bunu 7 Nisan'da söyledik ancak bu süreç içinde gördük ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemiyor. Türkiye yeniden Ekmeleddin vakası yaşamaya doğru gidiyor. Zafer Partisi'ne oy verme kararı almış birçok AKP'li Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylüyor. Mansur Bey'in gerekçesini tartışmıyorum sadece tespit ediyorum. Bağımsız aday olsa bile kazanır. Bu noktada ne yazık ki CHP'den büyük bir direnç geliyor. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Bey'in aday olması konusunda ısrar gösteriyoruz. CHP aday göstermezse biz Mansur Bey'e teklif götürürüz. Kemal Bey'e sesleniyorum; siz aday olup lütfen Erdoğan'a can suyu vermeyin. Biz Zafer Partisi olarak Akşener'in Millet İttifak'ından ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş'ı desteklemesini talep ediyoruz. İYİ Parti'nin de Mansur Bey'i desteklediğini biliyorum."