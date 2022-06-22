İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 14 maddeli genelge

22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:15

İçişleri Bakanlığı 22 Mayıs'ta 81 il valiliğine gönderdiği orman yangınlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda valilikleri tekrar uyardı.

Bakanlık, hava sıcaklıklarının ani yükselişine de bağlı olarak olası orman yangınlarının önlenmesi için genelge kapsamında hareket edilmesini, gerekli önlemlerin alınmasını, tedbirlerin gözden geçirilmesini ve bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

Valiliklerden, genelgedeki şu tedbirlere uymaları istendi: