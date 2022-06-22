Amasya Genelgesi 103 yaşında: ADD'den açıklama
Atatürkçü Düşünce Derneği, ulu önder Atatürk ve kurmaylarınınn yayımladığı Amasya Genelgesi’nin 103. yılında açıklama yaptı. Açıklamada, "Amasya Genelgesi: büyük kurtarıcının, emperyalist işgale, sarayın teslimiyetine, hükümetin işbirlikçiliğine ve milletin başsız bırakılmasına isyanının ilk resmi belgesidir" denildi.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Amasya Genelgesi’nin 103. yılında, “Amasya Genelgesi, Türk ulusuna kurtuluşun yolunu, yöntemini gösteren tarihi bir bildiridir” açıklaması yaptı.
ADD’den yapılan açıklamada, “Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, 21-22 Haziran 1919 gecesi geç saatlere kadar çalışarak Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Amasya Genelgesi: büyük kurtarıcının, emperyalist işgale, sarayın teslimiyetine, hükümetin işbirlikçiliğine ve milletin başsız bırakılmasına isyanının ilk resmi belgesi olmasının ötesinde, Türk ulusuna kurtuluşun yolunu, yöntemini gösteren tarihi bir bildiridir” denildi. Bildirinin, “Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul’daki hükümet, üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır” maddelerine işaret edilerek, “Bu üç madde apaçık bir direniş, bir mücadele çağrısıdır, bir isyandır: kutsal isyan” denilen açıklamada, “‘İsyancı Kemal’, 22 Haziran 1919’da Amasya’da ilan ettiği hedeflere milletiyle adım adım ulaşarak Atatürk oldu. Ulusunun kalbinde değişmez şerefli yerini aldı. Adını insanlık tarihine altın harflerle yazdırdı” ifadeleri kullanıldı.
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