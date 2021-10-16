İçişleri, İBB'nin el konulan dosyalarının 3'üne başmüfettiş atadı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 14:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile belediyenin AKP tarafından yönetildiği döneme ilişkin İBB Teftiş Kurulu tarafından başlatılan 50'ye yakın yolsuzluk soruşturmasına 2020 yılının aralık ayında İçişleri Bakanlığı el koymuştu. İçişleri Bakanlığı müfettişleri 29 Aralık 2020 günü İBB Başkanlığı'na geldi ve yolsuzluk dosyalarını İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan istedi.

50'ye yakın yolsuzluk dosyası, 12 Ocak 2021 günü müfettişlere devredildi. Yaklaşık 13 milyar TL'lik kamu zararını ortaya koyan dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafından inceleneceği açıklandı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; 3 dosya için İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Dosyaların akıbeti ile ilgili ise 10 aydır bir açıklama yapılmadı.

AKP YÖNETİMİNE VE TÜGVA GİBİ VAKIFLARA MAKAM ARACI

Bakanlığın müfettiş görevlendirdiği dosyaların başında; aralarında Cumhurbaşkanlığı, 64. Başbakanlık, 15 Temmuz Derneği, AKP Genel Başkan Yardımcılığı, AKP Grup Başkanlığı, AKP İl Başkanlığı, AKP Silivri İlçe Başkanlığı, Erok Spor Kulübü, Okçular Vakfı Spor Kulübü, Sıcak Yuva Vakfı, TÜGVA'nın da bulunduğu kurum ve kuruluşlara mevzuata aykırı şekilde İBB tarafından makam aracı tahsis edilmesi geliyor.

El konulan İBB Teftiş Kurulu raporunda, 2019 yılı araç kiralama ihalesi kapsamında alınan ve mayıs 2019'da yani iki seçim arasında iadesi yapılan 879 aracın hangi birim ve kişiler tarafından hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldıklarının tespiti için inceleme yapılmıştı. Platform Turizm'in 138 milyon 757 bin 501 TL'lik teklifi ile kazandığı kiralık araç ihalesi kapsamında birçok yabancı menşeli lüks binek aracın edinildiği, bunların 879'unun iade edildiği, İBB Garaj Amirliğince raporlama ve araç takibi için iki farklı uygulamanın kullanıldığı tespit edilmişti.

Yapılan usulsüz uygulamalar nedeniyle eski yöneticiler hakkında disiplin cezası teklif edildiği ve uygulandığı öğrenildi. Eski yöneticiler hakkında soruşturma başlatılması için İstanbul Valiliğinden ön inceleme izni istenildi ancak cevap alınamadı. Ancak bu dosya ile ilgili bir mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

SOSYAL KONUTLAR

Bakanlığın müfettiş görevlendirmesi yaptığı diğer dosya da sosyal konutların usulsüz kullanımı soruşturması oldu. İBB'nin dar gelirli aileler için çeşitli ilçelerde yaptırdığı sosyal konutların bazılarının, mevzuata aykırı şekilde ikametgahı İstanbul'da olmayan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki personeller ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi personeline tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. Mevzuata aykırı işlemlerde imzası bulunan yöneticiler hakkında İstanbul Valiliği'nden nisan 2020'de soruşturma izni istendi, henüz bir yanıt gelmedi. Fakat bu konuda da bir mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

BAKIM İHALELERİN USULSÜZLÜK

İBB müfettişleri, 2019 yılında Harbiye Açıkhava ve Sultangazi sahnelerindeki bakım onarım işleriyle ilgili de usulsüzlük tespit etmişti. 2019 yılının “doğrudan temin” yani ihalesiz alım üst sınırının 90 bin 358 lira olmasına karşın bu sahnelerdeki bakım-onarım işleri için doğrudan temin yöntemine benzer şekilde teklif alındığı ve belediye kasasından 252 bin 815 lira ödendiği tespit edildi. Mevzuata aykırı bu uygulama nedeniyle eski yöneticiler hakkında ön inceleme yapılması için 2020 yılının eylül ayında İstanbul Valiliğine yapılan talebe ilişkin de daha karar çıkmadı ancak bu dosyaya için de bir mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

TÜGVA DA KAMU ZARARI İÇİNDE

İBB müfettişleri, makam aracı tahsisi dosyasına el konulduktan sonra mevzuata aykırı tahsislerin yarattığı kamu zararını belirlemek için ayrı bir inceleme yapmıştı. İnceleme sonucunda İBB'nin hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmasına karşın, bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilere tahsis edilen ve ancak bir kısmına ulaşılabilen bilgiler ışığında toplam 29 milyon 442 bin 844 TL'lik masrafın, 3 milyon 761 bin 886 TL'si mevzuata aykırı bulunmuştu.

Kira, sürücü, yakıt ve HGS-OGS giderinin belediye bütçesinden karşılanması suretiyle oluşan 3.7 milyonluk kamu zararının ilgililerinden tahsili amacıyla geçtiğimiz mart ayında hazırlanan rapor, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletildi. İBB müfettişlerin bu araç tahsisleri içinde mevzuata aykırı bulduğu kalemler şöyle:

Esenler Erok Spor: 985 bin 997 TL

AKP Genel Merkezi-Genel Başkan Yardımcıları- İstanbul İl Başkanlığı ve Silivri İlçe Başkanlığı: 2 milyon 225 bin 579 TL

Türkiye Gençlik Vakfı- Sıcak Yuva Vakfı: 550 bin 308 TL