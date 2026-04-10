İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu uyarısı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu Osmaniye, Hatay ve Doğu Anadolu’nun birçok ilinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yurttaşların sel, heyelan, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İçişleri Bakanlığı hafta sonu beklenen yağışlara ilişkin vatandaşlara uyarı yaptı. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 11 Nisan 2026 Cumartesi günü; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’nin güney çevrelerinde, Cumartesi ve Pazar günleri, Bingöl’ün doğusu, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzeyi, Siirt, Batman’ın kuzeyi, Van’ın batısı ve Şırnak’ta aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakım üzeri yüksekler ile Cumartesi akşam saatlerinden sonra Erzurum, Bitlis ve Ardahan’da kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."