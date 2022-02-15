İçme suyu hattında patlama: İş yerlerini su bastı
Midyat’a bağlı Beyazsu’dan Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri beslenen içme suyu isale hattı, Nusaybin ilçesi İpek Yolu Mahallesinde patladı. Bölgedeki birçok bodrum katı ve iş yerini su bastı.
İçme suyu isale hattında yaşanan arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle Atatürk Şehir Stadyumu ve İpekyolu Mahallesinde birçok bodrum katı ve iş yerini su bastı. Patlamanın haber alınması üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin müdahalesiyle su vanası kaynağında kapatıldı.
Yaklaşık 2 saat boyunca borulardaki suyun tahliyesi beklenirken iş makineleri yardımıyla suyun bölgeden tahliyesi sağlandı. Öte yandan İpekyolu Mahallesine gelen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Marsu Genel Müdür V. Dr. Mehmet Songur’dan bilgi aldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda "Artuklu ve Kızıltepe ilçelerimizi besleyen isale hattında 14.02.2022 tarihinde oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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