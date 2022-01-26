Cizre'de mutfak tüpü patlaması: Yaralılar var

26 Ocak 2022 Çarşamba, 12:31

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi Bozalan TOKİ konutları mevkisinde iki katlı bir evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

Olayda 3 kişi yaralanırken, patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkıldı, kapı, pencere ve eşyalar çevreye saçıldı.

Bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlama, evde hasara yol açtı.

