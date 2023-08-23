İcra dosyaları yüzde 59 arttı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

İcra mahkemeleri ve icra dairelerinin yer aldığı binada yüzlerce icra dosyası koridorlara taştı. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 Ocak- 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 947 bin oldu” dedi.

İcra Daireleri Sorunları Çözüm Kurulu üyesi avukat Ali Selman Altınbilek ise “İcra takiplerine gelen itirazlar açılacak olan dava sayısını artıracak” tespitini yaptı. Avukat Ali Başaran da “2023 yılı Ağustos ayına kadar açılan yeni icra takiplerinin sayısının ise henüz yılın bitmesine dört ay kala 9 milyona yaklaştığını görmekteyiz” dedi.

