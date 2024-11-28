'İcralık dosyan var' yalanıyla 58 bin 800 liralık vurgun

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:05

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:05

Samsun’da yaşanan dolandırıcılık olayında, kendisini avukat olarak tanıtan bir şahıs, bir vatandaşı “icralık dosyanız var” diyerek kandırdı ve toplamda 58 bin 800 lira parasını aldı. Telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık, kısa sürede ortaya çıktı.

S.Ş. adlı bir kişi, telefon görüşmesi sırasında dolandırıcı tarafından "İcralık dosyanız var, uzlaşmak için ödeme yapmanız gerekiyor" yalanıyla kandırıldı. Dolandırıcı, kendisini İstanbul’da bir avukat olarak tanıttı ve verdiği banka hesaplarına üç kez 19 bin 600 lira göndermesini istedi. Şahıs toplamda 58 bin 800 liralık vurgun yaparken S.Ş., dolandırıldığını fark edince şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma sonucunda dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olarak İ.H.E. hakkında dava açıldı.

Mahkeme, İ.H.E.’yi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 122 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.