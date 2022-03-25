İdari izinli öğretmene ek ders ücreti ödenmemişti, faiziyle geri aldı

25 Mart 2022 Cuma, 04:00

Kocaelide, 60 yaş üstünde olması nedeniyle salgın sürecinde idari izinli sayılan öğretmene ek ders ücreti ödenmedi.

Eğitim-İş üyesi öğretmen, durumu yargıya taşıdı. Öğretmeni haklı bulan mahkeme “İdari izinli sayılan çalışanların görevini fiilen yerine getirmiş sayılacağına” ve “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne işaret ederek kararda, şöyle dedi: “Öğretmenlerin de bu genelge ile sağlanan haklardan istifade edeceği tartışmasızdır.” Mahkeme, ödenmeyen ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise kararı “Kazanılan hakgasp edilemez” diye konuştu.