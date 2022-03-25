İdari izinli öğretmene ek ders ücreti ödenmemişti, faiziyle geri aldı

İdari izinli sayılmasıyla ek ders ücreti ödenmeyen öğretmen konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, ödenmeyen ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Sefa Uyar
25 Mart 2022 Cuma, 04:00
İdari izinli öğretmene ek ders ücreti ödenmemişti, faiziyle geri aldı
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Kocaelide, 60 yaş üstünde olması nedeniyle salgın sürecinde idari izinli sayılan öğretmene ek ders ücreti ödenmedi.

Eğitim-İş üyesi öğretmen, durumu yargıya taşıdı. Öğretmeni haklı bulan mahkeme “İdari izinli sayılan çalışanların görevini fiilen yerine getirmiş sayılacağına” ve “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne işaret ederek kararda, şöyle dedi: “Öğretmenlerin de bu genelge ile sağlanan haklardan istifade edeceği tartışmasızdır.” Mahkeme, ödenmeyen ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise kararı “Kazanılan hakgasp edilemez” diye konuştu. 



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