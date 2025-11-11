İddia: Ali Koç'tan Akın Gürlek'e bir ayda ikinci ziyaret

Fenerbahçe’nin eski başkanı ve Koç Holding yöneticisi Ali Koç, İstanbul Adliyesi’nde görüntülendi.

Halk TV’nin haberine göre Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Koç’a, sarı-lacivertli kulübün hukuktan sorumlu eski yönetim kurulu üyesi Alper Alpoğlu da eşlik etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İkilinin ziyareti kamuoyuna açıklanmazken görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ali Koç’un, 2023 yılının Aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla dinlendiği daha önce basına yansımıştı. O dönem Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Ali Koç, bahis iddialarına yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Koç açıklamasında, "Bahis ve şike büyük bir sorundur. Bahis varsa şike varsa hakem de vardır. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biraz araştırmaya başladık, bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğu gündeme getirildi. Özellikle 4 büyük kulüp aynı noktada olmalı. Bize düşen iradeyi göstereceğimizi ifade ettik. Emniyet güçlerimize, yargıdaki mensuplarımıza, bakanlarıma Allah güç versin" sözleriyle konuyu dile getirmişti.

'BAHİS' SORUŞTURMASI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun "152 hakemin bahis oynadığını tespit ettik" açıklamasıyla başlayan bahis operasyonunda son olarak 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.