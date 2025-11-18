Cumhuriyet Gazetesi Logo
İddia: Komisyon İmralı'ya gitme kararı alırsa, Özgür Özel aynı gün Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

18.11.2025 10:09:00
Haber Merkezi
Komisyonun süreç kapsamında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinlemek üzere İmralı’ya gitmesinin gündeme gelmesi halinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeye hazırlandığı konuşuluyor.

Gündemdeki 'Komisyon İmralı'ya gidecek mi?' tartışması sürüyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; süreç komisyonunun PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı dinlemek için İmralı'ya gitme kararı alması halinde CHP lideri Özgür Özel de cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Nefes'in aktardığına göre; CHP kulislerinde komisyonun İmralı'ya gitmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğer henüz tahliye edilmemişse Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceği konuşuluyor.

Ziyaretin zamanlaması da komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği gün olarak belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

“Özel, neden aynı gün Demirtaş’ı ziyaret edecek?” sorusuna CHP kurmayları, “Selahattin Demirtaş bu meselenin en önemli aktörlerinden biri. Uzunca bir süre HDP’yi yönetti ve geçen süreçlerde de aktif rol oynadı” yanıtını verdi.

