İddia: Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kendini yaralayınca hastaneye kaldırıldı.
Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta ikamet eden T.Ç, ruhsatlı silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KASIĞINDAN YARALANDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç.'nin kasığından yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- 'Artık karar verin...'
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'