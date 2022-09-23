İddia: Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kendini yaralayınca hastaneye kaldırıldı.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 15:47
İddia: Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu
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Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta ikamet eden T.Ç, ruhsatlı silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KASIĞINDAN YARALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç.'nin kasığından yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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