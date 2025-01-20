İddia: Narin Güran davasında gerekçeli karar bu hafta açıklanacak
8 yaşındaki Narin Güran’ı katleden aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 4 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesinin bu hafta açıklanması bekleniyor.
Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verildikten sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda ve üstü taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme, suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Tutuklu sanıklar Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar, avukatları aracılığıyla tutukluluklarına itiraz etti.
İtirazları inceleyen Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye taleplerini reddetti.
GEREKÇELİ KARAR BU HAFTA
Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık'ta verdiği kararın ardından gerekçeli kararını perşembe ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.
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