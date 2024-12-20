İddia: Senem Kıvrık'ın katili Muhittin Kıvrık cezaevinde intihar etti

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:45

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:46

Muğla'da hakkında uzaklaştırma kararı alan eşi Senem Kıvrık'ı bıçaklayarak öldüren ve daha sonra kaçtığı ormanlık alanda yakalanarak tutuklanan Muhittin Kıvrık'ın sabah saatlerinde cezaevinde yaşamına son verdiği öğrenildi.

BUÇAKLAYARAK KATLETMİŞTİ

Muğla'da yaşayan Senem Kıvrık (40) 26 Ağustos 2024 tarihinde mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Muhittin Kıvrık(43) ile konuşmak için bir araya geldiklerinde çıkan tartışmanın ardından Muhittin Kıvrık tarafından başına sert bir cisimle vurulup karın bölgesinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay sonrası ormanlık alana kaçan katil zanlısı koca Muhittin Kıvrık ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak çıkarıldığı Muğla Sulh Ceza Hakimliğince “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Senem Kıvrık'ın cenazesi ise kadınların omzunda taşınarak gözyaşları içinde toprağa verildi.

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan ve 27 Aralık günü yargılandığı cinayet davasının duruşması görülecek olan zanlı Muhittin Kıvrık sabah saatlerinde cezaevi tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Kıvrık'ın yaşamına son verdiği iddia edildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.