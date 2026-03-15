İddianamede imzası olan savcı da katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Mart tarihinde düzenlediği iftar programına belediye başkanı Muhittin Böcek’i tutuklatan iddianamede imzası olan Antalya başsavcı vekili Mehmet Akif Katırcı’nın katılması dikkat çekti.

Katırcı’ya iftar için Başkan Vekili Büşra Özdemir’in masasına değil, genel sekreter Cansel Çevikkol Tuncer’in de bulunduğu masada yer gösterildiği görüldü. CHP il teşkilatından yapılan açıklamada, “Belediyemiz protokoldeki sıralamaya uygun olarak kurumsal davetler gerçekleştirilmiştir. Sayın savcının katılması bizleri de şaşırttı. Belediyemiz konuğa gerekli misafirperverliği göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Davanın ilk duruşması ise yarın görülecek.