İDO hangi seferler iptal edildi? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? 28 Kasım İDO hangi seferler iptal edildi?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? 28 Kasım İDO hangi seferler iptal edildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:26
İDO hangi seferler iptal edildi? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? 28 Kasım İDO hangi seferler iptal edildi?
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Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Yurttaşlar, hangi seferlerin iptal edildiğini merak etti. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? 28 Kasım İDO hangi seferler iptal edildi?

28 KASIM İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Kabataş

Çengelköy-Kabataş

28 KASIM İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

  • 28.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 28.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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