Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:26

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:26

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Yurttaşlar, hangi seferlerin iptal edildiğini merak etti. Peki, İDO hangi seferler iptal edildi? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? 28 Kasım İDO hangi seferler iptal edildi?

28 KASIM İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Kabataş

Çengelköy-Kabataş

28 KASIM İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ