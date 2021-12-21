İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;
İDO
07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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