İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA
21 Aralık 2021 Salı, 07:06
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
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İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri  olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy  

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 


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