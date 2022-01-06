İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
16.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
17.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00'te, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00'teki feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle yapılmayacak.
Bu hatlardaki diğer seferlerin durumu ise gün içerisinde netlik kazanacak.
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