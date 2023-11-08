İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? İdris Nebi Hatipoğlu hangi partiden? İdris Nebi Hatipoğlu hangi partiye geçti?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:49

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:52

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

1974'te Eskişehirde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü; 2005 yılında mezun oldu. Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı.Yöneticiliğini yaptığı Europen adlı firma 2022'de halka arz edildi; Eskişehir'de halka arz edilen ilk firma oldu. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.

2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ

2023 genel seçimlerinde İyi Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu.28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 7 Kasım 2023 tarihinde AKP katıldı.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU NEDEN AKP'YE KATILDI?

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da "bir siyasi rüşvet ve siyasi yozlaşma hikâyesi anlatacağım” diyerek transfer sürecine dair iddialarda bulundu. İdris Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye geçişinde Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın arabulucu olduğunu iddia eden Toktaş, “Sayın Varank, benim gibi Bursa milletvekilidir. Bugüne kadar henüz bizlerle doğru dürüst merhaba etmemişken nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Masumane olduğu zannedilen bu ziyaretin tesadüf olmadığını elbette hissetmiştik. Bu ziyaret aslında, ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023’te partimizden istifa ederek bugün resmen AKP’ye katılmıştır" diye konuştu.

'NASIL BİR TRANSFERDİR BU?'

Hatipoğlu’nun AKP’ye geçişi için "Bu transfer bana göre şaibeli bir transferdir" diyen Toktaş bu sözlerinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Elimde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yani KAP’ın bir belgesi var, ben bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum. 24/3/2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon TL ve bunun yüzde 25 artırılmasıyla ilgili stratejik teşvik belgesi başvurusu onuncu ayın 25’inde onaylanmıştır. Demek ki bugün sizin “Hoş geldiniz!” dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir transfer belgesidir, aslında bu belge bir utanç belgesidir, bu belge 1,3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Ünal Kaptan, Türkiye’de kaç futbolcu var bu bedelde, nasıl bir transferdir bu?”

'EN PAHALI TRANSFER'

AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda Hatipoğlu’na “Hoş geldin” sözlerine tepki gösteren Toktaş, “Siyasi bir başarı elde etmişçesine belki de bugüne kadarki en pahalı transferinize bugün “Hoş geldiniz” dediniz. Bu kapıdan henüz girmemiş, şu sıralara bakmaya utanacak birine bugün “Hoş geldiniz” dediniz. Milletin parasıyla, bu garip milletin ödemiş olduğu vergilerle transfer bedelini ödediğiniz birisine “Hoş geldiniz” dediniz. Bu durum utanç vericidir, bu durum izaha muhtaçtır. Siyaseti bu denli yozlaştırmanızı büyük Türk milletinin takdirine bırakıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise Toktaş’a “Burada yaptığım bir nezakettir “Hoş geldin” karşılığıdır, yoksa ne pazarlık ne pazarlık ne başka hesap kitap; ben bilmem arkadaş bunları. O sırada oturduğu takdirde sen ona alkışlayacaksın, senin için iyi adam olacak; buraya geldiği takdirde kötü adam mı olacak?” sözleriyle yanıt verdi.

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap veren Nebi Hatipoğlu, "Sayın Hasan Toktaş konuşmanız tam bir cehalet örneği. İster AKPli, ister CHP'li, ister İyi Partili ol, gidip örneğin bizim gibi Kütahya Zafer OSB'de stratejik yatırımı yaparsan bu teşviği alırsın. Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Yatırımların aldığı bu teşvik sizin ve partili trollerinizin yaydığı algıdaki gibi nakit para ile de ödenmez. Yatırım tamamlanıp, çalışmaya başladıktan sonra yıllar içerisinde sağlanan vergi kolaylığıdır" dedi.