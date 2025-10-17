İEKKK'de su krizi masaya yatırıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim krizi ve kuraklıkla mücadelede bilinçli su tüketiminin önemine vurgu yaptı. Suyun tarım ve özellikle İzmir'de büyükbaş hayvancılıkta fazla kullanıldığına dikkat çeken Başkan Tugay, “Hayvancılık bu kadar yoğun ve kontrolsüz şekilde yapıldığında bu bölgenin su kaynağını da, toprağını da maalesef yok ediyor. İzmir böyle bir sıkıntı yaşıyor. Alternatif gelir ve geçim kaynakları sunulmadıkça bunu yapmayın demek çok kolay bir şey değil. Tarım dışında suyun sanayide kullanımı yüzde 20 civarında. Geri kalan miktar da evlerde kullanılıyor. Biz tasarruftan bahsettiğimizde şehirde yaşayan insanların evlerinde yaptığı tasarruftan bahsediyoruz ama aslında gerçek tasarruf tarım ve hayvancılıkta olmalı. En acil ne yapılması gerekir diye düşünüyorsak bu alandaki tüketimi planlamak olmalı” dedi.

“YENİ BARAJLAR YAPILMALI”

Yeraltı ve yerüstü suları ile deniz suyunun arıtılması konularına değinen Başkan Tugay, “Deniz suyunun arıtılması maliyeti nedeniyle hep geleceğe ertelenen bir konu oldu. Bugünkü teknolojide üretilen su çok yüksek maliyetli olduğu için 4,5 milyon nüfuslu bir şehre bu şekilde su yetiştirebilmeniz gerçekten çok zor. En az 3 noktada proje yapalım, bir de Manisa ile ortak yapalım diye de konuştuk. Bu gelecekte mutlaka yapılacaktır. İzmir'in 30-40 yıllık su ihtiyacını karşılamak için 2000'li yılların başında 3 baraj planlanmış. Bu barajlardan sadece Gördes yapılmış. Maalesef bu barajda da su tutulamıyor. Balıkesir'de yapılması planlanan Düvertepe ve Başlamış barajlarından biri yapılmış olsaydı şimdi kentimizin su sorunu olmayacaktı. Çünkü bu bölge çok daha yoğun yağış alıyor. Düvertepe Barajı'nın mümkün olan en kısa zamanda yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra ikinci olarak yapılabilecek şey tarımda su tüketimini azaltmayı sağlayacak önlemler almak. Bununla ilgili büyükşehir belediyelerinin yetkisi yok. Karar alamıyoruz, yaptırımımız olamıyor. Yapacağımız şey su kaynaklarını daha akılcı kullanmak, kayıp kaçakları olabildiğince azaltmak” dedi.