İELEV Okulları ‘Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı’ başlattı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:55

Güncelleme: 29.11.2024 - 17:55

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları bünyesinde yer alan, anaokulundan liseye kadar toplam 6 okulda eğitim gören 1.800'den fazla öğrencinin eğitiminde yapay zekâ tüm süreçlerde aktif olarak kullanılıyor.

“Yapay zekâ ile öğrenme süreçlerini her öğrenciye özel olarak şekillendirebiliyoruz” diyen İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker, “Yapay zekâ, öğrencilerin bireysel hızlarına, ilgi alanlarına ve eksikliklerine göre özelleştirilen derslerle daha verimli öğrenme deneyimleri sunuyor. Örneğin, matematikte zorlanan bir öğrencinin hangi konularda gelişmesi gerektiği verilerle tespit edilebiliyor. Yapay zekâ, öğrencinin o konuda fazla pratik yapmasını sağlıyor ve eksikliklerin giderebilmesi için yönlendirici oluyor. Öğrencinin güçlü olduğu konularda daha ileri seviyelere adım atmasına da yardımcı oluyor. Böylece, her öğrenci kendi hızında öğrenme fırsatına sahip oluyor” ifadelerini kullandı.

İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker, yapay zekânın verimliliğe katkısına dikkat çekerek “Yapay zekâ, sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de önemli avantajlar sağlıyor. Sınavların ve ödevlerin veri odaklı içerik üreterek otomatikleştirilmesi, öğretmenlerin iş yükünü hafifletiyor ve öğrencilere daha fazla bireysel ilgi gösterme imkânı tanıyor. Yapay zekâ tabanlı analizlerle öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri kolaylıkla tespit edilebiliyor, böylece öğretmenler daha etkili geri bildirimler verebiliyor” diye konuştu.

Dr. Seda Çelik Teker, İELEV Okulları'nın yapay zekâ uygulamalarıyla sürdürülebilir eğitim anlayışının benimsendiğini, kaynakların verimli kullanıldığını ve çevre dostu öğrenme ortamları yaratıldığını belirtip “Dijital içeriklerle kâğıt tüketimi azalıyor, çevresel etkiler minimuma iniyor. Yapay zekâ, eğitimde eşitlik ve erişilebilirlik sağlayarak önemli bir rol oynuyor” diye ekledi.



