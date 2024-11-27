Yapay zeka insanlardan daha iyi araba kullanıyor! Güvenlik karşılaştırmasında çarpıcı sonuçlar

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:32

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:32

Otonom araç teknolojisi hızla gelişirken, dünya genelinde daha fazla şehir bu teknolojiyi benimsemeye başladı. Central Florida Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre üç spesifik durum dışında yapay zekalı araçlar insan sürücülerden daha güvenli araç kullanıyor.

OTONOM ARAÇLAR HAKKINDAKİ ARAŞTIRMA NE SÖYLÜYOR?

Araştırmacılar Mohamed Abdel-Aty ve Shengxuan Ding, Kaliforniya ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nden (NHTSA) 2016’dan 2022’ye kadar olan kaza verilerini analiz etti. Otonom araçları içeren 2.100 rapor ve insan sürücülü araçları içeren 35.133 raporu inceleyerek, otonom araçların insan sürücülü araçlara kıyasla daha az trafik kazasına karıştığını keşfettiler. Özellikle arkadan ve yandan çarpışmalarda otonom araçların daha güvenli olduğu belirlendi.

OTONOM ARAÇLAR NE ZAMAN DAHA AZ GÜVENLİ?

Araştırma, otonom araçların üç spesifik durumda insan sürücülere göre daha fazla kaza riski taşıdığını gösterdi:

Şafak Saatleri: Bu saatlerde otonom araçların kaza riski insan sürücülere göre beş kat daha fazla.

Alacakaranlık saatleri: Bu saatlerde otonom araçların kaza riski insan sürücülere göre beş kat daha fazla.

Dönüş Yaparken: Dönüş manevraları sırasında otonom araçların kaza oranı insan sürücülere göre iki kat daha yüksek.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRMELER

Araştırmacı Abdel-Aty, sonuçların “otonom araç kaza veritabanının hâlâ küçük ve sınırlı” olması nedeniyle tam olarak güvenilir olmayabileceğini belirtti. George Mason Üniversitesi’nden Missy Cummings ise, bu araştırmanın otonom araç güvenliğini ölçmeye yönelik “ilginç ancak ön hazırlık niteliğinde bir adım” olduğunu ifade etti ve otonom araç şirketlerinden gelen “yanlı raporlama” konusunda uyarıda bulundu.

DAHA FAZLA VERİYE VE ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Genel kanı, otonom araçların insan sürücülü araçlardan daha güvenli olduğunu kesin olarak doğrulamak için daha fazla kaza verisine ihtiyaç olduğu yönünde. Ancak bu araştırma, doğru yönde atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor.