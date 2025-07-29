CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisinin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonlarına bir yenisi eklendi. Bu sabah İBB iştirakleri İETT ve İSFALT'ın yöneticileri dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı uygulanmaya başlandı. Peki, İETT Genel Müdürü İrfan Demet kimdir? İrfan Demet neden gözaltına alındı?

İRFAN DEMET KİMDİR?

1976 yılında Kırıkkale’de doğan İrfan DEMET, İlk ve orta dereceli öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Jandarma Okullar Komutanlığı Uz.J.-Astsb.Sınıf Okulu ve Kara Harp Okulu SUTASAK eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

1996 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli illerde Karakol Komutanlıkları, Trafik Tim Komutanlığı, Ulaştırma Takım Komutanlığı, Lojistik Şube Müdürlüğü, İşletme Destek Şube Müdürlüğü, Motor Yenileme Bölüm Amirliği, Bölük Komutanlıkları ve Bakım Onarım Komutanlıklarında görev yaptı. 16 Nisan 2020 tarihinde kendi isteğiyle Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Rütbesiyle emekli oldu.

27 Nisan 2020 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak atandı. 28 Nisan 2021 tarihinde İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu süreçte; 250’den fazla yeni Metrobüs aracının İstanbul’a kazandırılması, Adalar toplu taşıma dönüşümü kapsamında 230 adet yerli üretim, elektrikli Adabüs ve Adamini alımının gerçekleştirilmesi, İETT Garajlarında Tüv-Türk standartlarında “Teknik Muayene İstasyonlarının” kurulması, Özel Taşımacılık İşletme Sistemi(ÖTİS) projesine geçilmesi ve atıl durumda olan İETT Motor Yenileme Atölyesi’nin yenilenerek, hizmete açılması gibi önemli çalışmalara imza attı.

İRFAN DEMET'İN ÖZEL HAYATI

Temmuz 2023 itibarıyla İETT Genel Müdürü görevine atanan Demet, evli ve iki çocuk babasıdır.

İRFAN DEMET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi için daha gözaltına kararı verildi.