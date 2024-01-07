İETT otobüsü direğe çarptı: Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor!
Esenyurt'ta, D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü, refüjdeki direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken otobüste sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında otobüs şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- 'Ulan sen zamanında...'
- MetroPOLL kurucusundan 'İmamoğlu' tahmini
- Bahçeli'den Yargıtay üyelerine 'tebrik'!
- Yunan profesörden 'Marmara Depremi' uyarısı
- İzmir açıklarında korkutan deprem!
- Meteoroloji'den kritik uyarı: 'Bu gece başlıyor'
- Diyanet'ten Volkan Konak hakkında suç duyurusu
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'