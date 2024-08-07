İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı

İstanbul Pendik’te İETT otobüsünün kuaför dükkanına daldığı kazada 6 kişi yaralandı. Binanın kolonunda oluşan hasar sebebiyle apartman tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 20:03
İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
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Kaza Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.D. kontrolündeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki motosiklete çarparak, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı.

Kazada İETT otobüsünde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonu ağır hasar aldı. Otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için çalışmalar devam ederken, bina tahliye edildi.


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