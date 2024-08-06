Meyve suyunu iade etmek için markete gitti, 315 milyon dolar kazandı!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:33

Güncelleme: 06.08.2024 - 17:36

ABD'de yaşayan bu adamın ne kendisi ne de eşi, bu 'cimri' davranışın kendilerine 315 milyon dolarlık (10 milyar 584 milyon TL) bir ikramiye kazandıracağını bilmiyordu.

ABD’de New Jersey'de yaşayan evli ve iki çocuk babası Souami, 19 Mayıs 2018'de büyük piyangoyu vurduğu sırada bir muhasebeciydi, ancak para sıkıntısı çekiyordu.

EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞTİ

O zamanlar 56 yaşında olan Souami, çocuklarının üniversite masraflarını karşılamak için evini ipotek ettirmişti ve bu yüzden, eşiyle birlikte harcamalarını en alt seviyede tutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı.

Bu nedenle, eve 5 dolarlık bir şişe meyve suyuyla döndüğünde, eşi "çok pahalı" olduğu ve başka bir yerde yarı fiyatına alabileceği konusunda ısrar ederek geri götürmesini istedi.

Adam arabasına binerek evlerinin yakınlarındaki markete gitti ve para iadesini almak için sıraya girdi.

TAYEB ŞANSINI DENEDİ…

Ancak, sırada beklerken yakın zamanda çekilecek ikramiye için bir reklam gördü ve şansını denemeye karar verdi.

Tezgâhtar meyve suyu için parasını iade ettiğinde, bu parayı piyango için iki bilet almak için kullandı, görünüşe göre mağazaya geri dönmesinin tüm amacını boşa çıkardı.

Ertesi gün arabasını oto yıkamaya götürdüğünde, kazanan biletleri kontrol etmeyi hatırladı. Yakındaki büfedeki piyango makinesinde kâğıtları taradığında, ilk biletteki sayıların kazanmadığını öğrendi.

Ancak ikinci bileti taradığında ekranda bir mesaj belirdi: "Bayi tarafından görülmelidir."

Bunun bir hata olduğunu düşünerek bileti kasiyere götürdü ve makinede bir sorun olduğunu söyledi.

Bunun üzerine personel fişi kendi sisteminde taradı ve hızla konuşmaya başladı: "Aman Tanrım, aman Tanrım." Ardından Souami'ye büyük ikramiyeyi kazandığını söyledi, tam 9 rakamlı bir ödüldü bu.

PARAYI ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN KULLANDI

Sıra dışı ve beklenmedik şansının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan iki çocuk babası, önceliğinin parayı o zamanlar 20 ve 17 yaşlarında olan çocuklarının eğitimini desteklemek için kullanmak olduğunu belirtti.

Tayeb, eşi ve kendisi için abartılı bir harcama yapmak istemediğini dile getirse de çok daha fazla meyve suyu alacağını belirterek, "Artık portakal suyuna bayılıyorum" diye güldü.