İETT otobüsü Sarıyer'de otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:20

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:23

Katar Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında, Maslak'tan İstinye'ye giden İETT otobüsü, cadde üzerinde sola dönüş yapan otomobile çarptı.

Kazada otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü yaralanırken, şans eseri otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI, OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI

Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, otobüs ve otomobilin kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.