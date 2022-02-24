İETT otobüsü yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı

24 Şubat 2022 Perşembe, 09:24

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Maltepe D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durakta yolcu bekleyen minibüse arkadan çarptı. Yola savrulan minibüs, park halindeki bir başka araca çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

“SERT BİR ŞEKİLDE ÇARPTI, SONRASINI HATIRLAMIYORUM”

Kaza esnasında minibüste bulunan yolculardan Şahin Tuna, “Minibüs yolcu beklerken İETT aracı arkadan sert bir şekilde çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Yerden zor kalktım. Sanırım üzerime birileri düştü. Biraz ağrım var. Can kaybı olmasa da yaralananlar oldu” diye konuştu.



